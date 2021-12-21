宏致電子股份有限公司董事長袁万丁和夫人徐昌翡，在立法委員魯明哲引介下，21日捐贈1616本《渴愛的青春》給中壢區的共16所國高中學校，希望透過女警官邱子珍在第一線看到的20個故事案例，提醒青少年勿入愛的陷阱，協助青少年認識問題和誘惑並遠離危險。

代表受贈的東興國中校長林祺文指出，青少年議題一直是社會上關心的重要議題之一，受到青春期發育的影響，青少年的在成長的過程中，無論是從家庭到學校、社會，身分與角色都不斷地在改變，對自我的認識、對他／她人的互動與交流，以及社會環境的接觸面等，都會影響到青少年的身心發展。

而《渴愛的青春》一書是由邱子珍警官，將10年從警生涯的見聞與輔導案例，特別是關於青少年和婦女的故事，從青少年的角度來撰寫，並在每篇末提供許多寶貴的建議，希望能提供相關方法，在孩子迷惑與需要的時候能適時的給予建議與協助，並有力地拉孩子一把，讓孩子能辨明問題與是非，並更有自信、安全感，以及學會尋求正確的幫助，這本書也非常值得教師與家長們閱讀，一起來幫助孩子健康、平安長大。

林祺文感謝董座夫妻熱心捐贈，讚董事長袁万丁積極宏達社會公益、致力回饋社會，常以公司優良員工的名義捐贈救護車與圖書車，目前已累積約60輛救護車與圖書車，在全台各地為偏鄉服務，本次捐贈與推廣高、國中學生《渴愛的青春》一書，更是為台灣的下一代盡一己之力，相信定能為青少年的迷惑與煩惱，達到啟發、引導與預防保護的作用。