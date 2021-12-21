總統蔡英文今日出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮，她指出，2020年5月通過《產學合作創新條例》，讓大學引進產業界資源，加速頂尖人才培育，提供產業研發量能，透過產學創新研究學院的新模式，為台灣下個世代的科技產業注入新動能，一起國際布局，打半導體及高科技產業的世界盃。

蔡英文指出，陽明交通大學成立台灣第一所「產學共創」模式成立的研究學院，感謝學界先進、業界領袖一起見證這個重要的時刻，產業界集體向她表達，需要更多政府的支持，尤其在半導體產業，台灣還要走很長的路，在世界上還要持續扮演主導的角色，所以需要政府的協助。

政府開始想，有沒有其他的辦法，讓人才培育的速度可以加速，並且可以培育出更好、更優質的人才。因此做了幾個決定，

第一，現行的法規是不夠的，一定要改變法規，並引進所謂「沙盒」的觀念，打破現有法規上的限制，讓台灣有更大空間創立人才養成的機構。

第二，要產業界加入，人才將來是要到產業界，台灣的半導體產業是全世界最好的半導體產業，如果沒有最好的產業加入，就訓練不出最好的人才，所以產業界必須加入，不論是在學程的設計，或者是在教學研究上，一律都要有企業界的參與，這對我們來講是很重要的，因為有最先進的產業參與在教育過程裡，出來的人才一定是最好的人才。

第三，因為國家的預算資源有限，所以她就邀請幾位產業界董事長共襄盛舉，也非常感謝半導體產業的參與，有一部分的經費來自於業界，一部分的經費則來自國發會的基金，讓大家在資源上面能有足夠的挹注。因此產生的幾家半導體學院，也有各自的校友及產業界的朋友提供額外的挹注。她認為，半導體學院應該是台灣有史以來資源上最堅實的一個教育機構。

透過這3個新的嘗試，期待創造在其他領域培育人才的一個模式，將來有很多不同的產業也可以借用這個模式。像是現在正在進行的金融學院，也採用同樣的模式，培育下一個世代所需要的熟悉產業及各種商品設計等的金融人才。

蔡英文也指出，自從美中貿易衝突以來，再加上疫情的變化，全球經濟情勢出現很大的變化。台灣靠著高科技產業，尤其是半導體晶片的技術，在這一波國際供應鏈重組的變動中一支獨秀，成為國際注目的焦點。過去一年多來，很多外賓都告訴她，很羨慕台灣建立起完整的半導體生態系，竹科已經快要變成觀光景點，很多外賓都指定要來竹科走走看看，感受一下一個國家有竹科是多好的一件事，這對於作為一個科技國家的印象及形象養成是非常重要的。

台灣科技產業能有這麼好的表現，除了業界領袖的努力，學界專家也扮演關鍵的角色。她要再次謝謝陽明交通大學長期投入研究創新，為台灣培養一代又一代的科技人才，也為竹科及「護國群山」打下穩固的基礎。

蔡英文希望，全球半導體產業競爭激烈，要讓台灣繼續維持國際領先的地位，培養下個世代的高科技人才，就是現階段最重要的工作，也必須要投資。5月通過《產學合作創新條例》，透過法規鬆綁，讓大學引進產業界的資源，加速頂尖人才的培育，提供產業研發的量能。