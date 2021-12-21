玉山銀行持續推動信託2.0，除了在產品創新外，更積極推廣信託觀念與知識，於12月16日舉辦信託講座，介紹家族信託及安養信託，讓更多顧客了解退休保障及家族傳承須做好哪些準備，提前規劃信託，守護美好未來生活。

玉山銀行邀請國際通商法律事務所邱佩冠合夥律師，針對家族信託進行深度解析，分享如何運用家族信託解決資產保全及永續傳承議題。家族信託須從家族成員、財產分布狀況及特定資產分配等多個面向，進行詳細分析，才能完善規劃家族信託，解決永續傳承議題，讓財富可以一代傳一代。

另有鑑於高齡化、少子化與詐騙等社會現象，玉山信託專家團隊建議可透過「玉山預開型安養信託」規劃退休財產之運用，此產品具有信託財產門檻無限制與彈性收費機制的特色，顧客可以先簽立契約，待有需要或退休時再存入信託財產啟動撥付及照顧機制；今年也推出「以房養老貸款」，顧客將房屋抵押給銀行，銀行於貸款期間每月撥付穩定的生活資金，若結合安養信託將生活資金存入信託專戶專款專用，保障更加倍。

為了讓更多民眾了解信託觀念，玉山銀行也會到醫療院所、社區大學等機構推廣信託觀念，鼓勵民眾預先規劃安養信託，另亦透過線上視訊與顧客說明信託服務。截至第三季，安養信託新增財產餘額為民營銀行第一，截至11月底新增受益人數已較去年成長5倍以上，成效顯著。玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神，發展全方位信託服務，滿足顧客多元需求，提供最溫暖的信託服務。