必應創造（6625）今年來動作積極，推動XR技術服務，籌組Unreal團隊，讓「沉浸式體驗」的呈現方式更廣泛使用；同時開發潛在市場與客戶，攜手太合音樂集團成立「有秀必應」公司，加深大陸市場的布局與聯繫。

必應11月營收7921.4萬元、年增0.86％；累計前11月合併營收5.72億元、年減3.88％。

必應今（21）日舉行法說會，必應表示，受疫情影響，線下演出相關業務縮減，但仍積極拓展海外市場、開發新型態演出模式，並啟動技術端升級計畫，以創意實力、內容服務、整合能力，打造虛擬與現實世界融合的新型態展演模式。

伴隨5G時代到來，疫情讓虛擬互動、線上交流成為趨勢，必應積極推動XR技術服務，並因應線上虛擬展演趨勢，籌組Unreal團隊，透過遊戲引擎內容建構工具，提升展演內容的快速運算生成及修改；另透過投資具備完善動畫實力的產業夥伴，結合必應的視覺團隊，全面優化線下展演內容。

今年必應也與太合音樂集團策略結合，共同成立「有秀必應」公司，加深大陸市場布局，未來將締結更多產業同盟，培植在地專業團隊，做大市場。