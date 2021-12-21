台中市第二選區立委補選進入倒數，民進黨候選人林靜儀猛打對手顏寬恒「洗衣精」，引發各界關注。前台北市議員童仲彥認為，現在民進黨的策略可能反映出林靜儀在民調上落後顏寬恒，且林靜儀的回力鏢反而會打到黨內很多人。而關於政二代的問題，童仲彥也提到自己的朋友、高雄市議員陳致中，並指兩人的關係因為網友惡搞的成語出現裂痕。

童仲彥今天(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨很會選舉，「以林靜儀的策略，我可以大膽預測民調應該是顏寬恒領先」。所以無論林靜儀講什麼，都要扯到顏寬恒，但這些事情大可不必扯到顏寬恒，扯到顏寬恒，迴力鏢打回來會打到很多自己人。

童仲彥指出，陳致中和綠委蔡易餘都是他的好朋友，雖然自己不是政二代，但一樣能成為好朋友。顏寬恒為何一直沒辦法做自己？這就是民進黨的策略，就是要把顏清標的所有事情抄家滅族式的翻出來，面對民調落後，民進黨一定會用比較激烈手段尋找破口；如果民調領先，民進黨就會打正面陽光戰法。

接著，童仲彥話鋒一轉談論起好朋友陳致中，並拿出一塊寫有「致童道合」的板子，「致童道合是鄉民KUSO我的，我很正面面對」。童仲彥坦言，很多政治人物基於應酬需要去招待所，這沒關係，承認就好。

童仲彥回憶，那天他對陳致中說，「致中，有那麼嚴重嗎？」招待所就招待所，自己也去過酒店，這沒關係，面對就好了，誠實是上策，在政壇有很多因為家族背景，要維繫政治前途，到最後沒又講實話，這才是最大問題。

童仲彥更說，這個成語出現後，陳致中就不再和他聯絡了，「我還說要去看阿扁總統，我恨死鄉民了，你們創造一個成語我失去一個朋友」。此外，通仲彥也提到，自己和蔡易餘也有被惡搞一個成語，但兩人現在仍還有保持聯絡。