財團法人金星建設文化藝術基金會在12月18日舉辦年度基金會藝文展演與Majrjorie多媒材油畫展活動，展出20多幅畫作並義賣，推廣藝術之餘也邀請大家做公益，在善心人士熱烈響應下，義賣所得共30萬5千元，全都捐贈給財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，由台北市教育局長暨基金會董事長曾燦金受贈，並代表受助學生表達誠摯的謝意。

金星建設文化藝術基金會執行長林美娟同時也是台北市政府教育局認助清寒基金會董事，她自小便展露畫作天分，曾獲得國內許多繪畫比賽冠軍，投身於教育工作後接觸到很多弱勢學生，在擔任仁愛國中校長時，林美娟就常利用假日空餘時間繪畫，偶爾還會凌晨突然有靈感就醒來提筆作畫，為了就是想把畫作義賣幫助更多清寒學子，從捐助原住民部落、關懷中輟生等，把義賣所得全數奉獻已長達10餘年。

金星建設文化藝術基金會董事長詹雙發，便是妻子林美娟最大的支持者，身為金星建設公司老闆，他自幼就看著父親熱心公益、捐地建校，他的父親也於1986年創辦財團法人星友社會福利基金會，「取之於社會、用之於社會」的信念因而扎根。婚後他和妻子約定要以「幫助100個孩子」為目標，只要建案有賺錢就多捐一些。

他自2013年加入認助行列至今，認助金達171萬3000元，累積長期認助了23名學生，以自己與妻子的名義行善多年後，他追隨父親腳步，於2019年成立財團法人金星建設文化藝術基金會，號召更多善心人士一同加入。

金星建設文化藝術基金會以薪傳永續深耕台北市文化與藝術教育為宗旨，贊助弱勢學生藝術與文化助學金，包含繪畫、音樂到柔道等多元藝文活動課程的學費，讓清寒學子不因經濟困窘而畏懼學習，同時積極與各校及台北市政府教育局認助清寒學生基金會合作，詹雙發與林美娟都希望愛心事業能一直延續下去，期許受幫助的孩子都能追求自己的興趣，長大後把愛傳下去回饋社會。

曾燦金表示，感謝詹雙發與林美娟賢伉儷深耕教育、文化、藝術，以企業社會責任內涵及精神倡導協助推廣學校及社會藝術教育，幫助弱勢學生安心學習，令人感動敬佩。也希望藉此善行義舉，能讓社會各界加入愛心認助的行列。

相關認助資訊請洽財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會網站http：／／fhus.taipei／ 接收基金會最新消息，臉書或LINE搜尋台北市政府教育局認助清寒學生基金會。