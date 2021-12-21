元宇宙題材夯，而實現元宇宙概念的第三代網際網路（Web3.0）更是熱門話題，區塊鏈、去中心化等技術如何統治未來的網路世界成為關注焦點。然而，推特創辦人多西（Jack Dorsey）及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都對元宇宙及Web3.0概念提出質疑，馬斯克直言，還看不到未來，目前只是行銷流行詞，而多西則認為，元宇宙及Web3.0是風險投資公司的玩具。

綜合外媒報導，網際網路的時代更迭快速，最初的Web 1.0只是單向提供用戶資訊，第二代則由Facebook、亞馬遜、Google及Twitter等科技巨頭壟斷的社交網路為Web 2.0。

現在則有Web 3.0構想，主要用來形容去中心化、區塊鏈的網路型態，未來用戶可以不再依賴Facebook、Twitter等握有數據或審查權的中心化巨頭，得以揮別廣告、科技巨頭的Web 2.0商業模式，包括虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）及DeFi（去中心化金融）等都在應用範疇。

然而由於此構想（技術）缺乏中央控管，導致詐騙、網路犯罪及洗錢的狀況層出不窮，且在每個用戶都獨立的狀況下，監管上更為複雜，引發投機成分過高的質疑，但也有擁護者認為，Web 3.0技術的目標就是去中心化，不必受到監管。

由於Web 3.0仍是一個模糊的術語，因此引發不少質疑聲浪，多西就說：「你不是Web 3.0的擁有者，那些風險投資公司與他的合夥人才是。」多西也暗示，Web 3.0是受到私人投資風險機構Andreessen Horowitz所控制，Andreessen Horowitz今年以來多次高調支持Web 3.0技術，是該技術能獲得大量資金與關注度的主要原因。

馬斯克持相似看法，他表示，「我並不是說Web 3.0是真實存在的，目前看來，Web 3.0更像是一個行銷流行詞，而不是現實，我只知道10年、20年或30年後的未來會是什麼樣子，2051年是一個瘋狂的未來主義。」