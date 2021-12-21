「嗶」經濟，進入戰國時代，全家(5903)與「全聯福利中心」分別投資的「全盈支付」與「全支付」今(12月21日)日宣布「通路共享」之策略結盟，雙方跨通路領先示範以合作代替競爭，未來兩家公司用戶到雙方合作商店使用，並逐步拓展至日常生活，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

根據金管會統計，截至2021年10月底，台灣電子支付使用者已達到1523萬人，顯示電子支付逐漸受到民眾歡迎，將深化影響民眾生活消費習慣，政府積極推動非現金支付環境，為擴大電子支付機構的服務範圍，電子支付機構管理條例新法今年7月已正式上路，財金公司推出的「電子支付跨機構共用平台」也於10月14日上線，跨機構共用平台上線後，開通不同電子支付帳戶間相互轉帳的功能，不同電支帳戶或銀行帳戶間的款項也可跨平台互轉。

看準電子支付的發展，「全家便利商店」與「全聯福利中心」分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，「全支付」與「全盈支付」今天也宣布「通路共享」之策略結盟，雙方跨通路領先示範以合作代替競爭，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款，雙方將各自發揮資訊轉傳角色，雖然店家仍需要個別簽約及結算，惟透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

目前「全盈支付」與「全支付」皆朝向申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，也將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍及電子支付機構管理條例等相關法令之規範規劃辦理。