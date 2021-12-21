台中市南區、大里區、烏日區一帶入夜後，常發現有民眾利用夜晚在田間燃燒稻草參雜廢棄物造成空氣汙染。市議員羅廷瑋21日說，燃燒廢棄物不時發生火災嚴重影響民眾生活安全；環保局應建立裁罰標準SOP，嚇阻非法燃燒物品。環保局強調，將比照防疫消毒地圖整合於公開地圖網頁中，讓民眾查詢有效遏止露燃情事再發生。

羅廷瑋指出，台中市政府目前針對燃燒稻草參雜廢棄物，不分種類統一裁罰6000元以下，對於違法民眾不痛不癢，必須於三個月內提出依汙染程度不同制定不同裁罰基準，讓民眾有所警惕；避免因罰金低而混雜稻草及廢棄物燃燒的事件一再發生，更要加強稽查來遏止不斷有空汙案件發生。

羅廷瑋表示，市府應把燃燒廢棄物熱點做成線上可查詢地圖，讓全民都可以知道，並且揭露相關資訊，可讓市民知道環保局在積極稽查；大數據地圖也能讓環保局業務承辦人員，可以更直觀去查核熱點搜索。

環保局說，以往針對個人露天燃燒裁罰金額為1200至6000元，未來將依《空氣汙染防制法》及《行政罰法》規定，露天燃燒稻草、廢棄物等，如屬工商廠場可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰，其餘行為人則處1200元以上、10萬元以下罰鍰。

環保局強調，有鑑於露天燃燒事件陳出不窮，該局已參考議員意見著手研擬裁量基準，並將針對露天燃燒非稻草的廢棄物行為人加重處罰，以遏止露天燃燒廢棄物情事發生，並維護區域環境空氣品質。針對台中市查獲露天燃燒熱區執行成果，將比照防疫消毒地圖整合於公開地圖網頁中，讓民眾查詢，有效遏止露燃情事再發生。