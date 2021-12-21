大陸長三角一體化區域發展戰略再向前邁進一步，長三角滬蘇浙皖市場監管部門近日聯合印發《長三角市場監管一體化發展「十四五」規劃》。《規劃》明確，到2025年，市場准入統一格局基本形成，商事主體登記註冊和行政審批流程基本統一，基本實現全程無紙化、數位化和網路化，企業開辦效率達到OECD（經濟合作與發展組織）國家先進水準。

根據《新華日報》報導，到2025年，在農產品、環境等重點領域制訂區域統一標準20項以上，主導制訂關鍵性國際標準100項以上。新建或改造華東地區最高社會公用計量標準數10項以上，制定「滬蘇浙皖」計量技術規範數10項以上，培育一批國家級和省級質檢中心、產業計量測試中心，打造一批長三角檢驗檢測認證技術服務平台。

此外，《規劃》提出，將全面營造放心滿意消費環境。宣導長三角地區線下實體店實行無理由退貨承諾，力爭到2025年承諾企業達到5萬家以上，培育發展「滿意消費長三角」單位20萬家以上，全面覆蓋長三角地區消費較為集中的主要行業、新興領域和重點經營場所。