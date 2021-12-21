高雄房市近期熱絡，引發炒房疑慮。高雄市擬課徵「囤房稅」草案今（21）日出爐，非自住房屋持有3戶以下課2.4％、持有4戶以上課3.6％，年底前將送高雄市議會審議，最快2023年開徵。高雄市長陳其邁表示，囤房稅將增加3億稅收，投入青年租金補貼等，解決民眾住的問題。

高市財政局長陳勇勝指出，現行徵收率自住房屋、公益出租皆為1.2％；非自住房屋為1.5％。修正調整規畫後，原先的自住房屋、公益出租部份維持不變，不受影響。（柯宗緯攝）

高市財政局長陳勇勝指出，現行徵收率自住房屋、公益出租皆為1.2％；非自住房屋為1.5％。修正調整規畫後，原先的自住房屋、公益出租部份維持不變，不受影響。

高雄市擬課徵「囤房稅」草案今（21）日出爐，非自住房屋持有3戶以下課2.4％、持有4戶以上課3.6％。（高市府提供）

至於非自住房屋持有3戶以下課2.4％、持有4戶以上課3.6％。排除非屬囤房性質的房屋有九大類項目，包括公同共有、社會住宅、租賃住宅等9種，課徵1.5％

陳勇勝提到，高雄市總共有106萬戶，其中屬於非自主8.4萬戶，「囤房稅」草案明天將發布預告，以尊重團體或個人聲音，經彙整民眾心聲後，再提市政會議，並於年底前送往議會審議，最快明年7月上路，後年正式開徵，影響5.4萬人、7.1萬戶。

陳其邁強調，一方面高市府推動囤房稅，二方面也加碼來推動青年的租金補貼，以及興建1萬500戶的社會住宅，再加上青年首購利率補貼，透過多元配套方案來解決住的問題。

陳其邁指出，囤房稅預增加大概3億稅收，將移為做青年租金補貼等，詳細租金補貼政策，明天會正式公布，至於社宅希望在4至5年內完成，地點也考量區域均衡，目前3棟包括亞灣、岡山、大寮都是在捷運站等交通便利之處。