南投縣跨年晚會，將由蔡黃汝（中）壓軸演出。（吳建輝攝）

「2022愛在南投星光閃耀」跨年晚會，將於12月31日晚上7點，在南投縣立體育場盛大舉行，晚會邀請男女老少歡迎的歌手，眾星雲集，並由氣質女神蔡黃汝壓軸演出；配合防疫，跨年活動採實名制入場，並要全程佩戴口罩。

縣長林明溱和各局處首長，將與鄉親一同於晚會現場直播倒數，迎接2022年的到來；當晚將抽出「2021南投玩很大，千千萬萬獎不完」現金10萬元。

跨年會由「新生代原住民主持人」小良與中天「旅行快餐車」黃瑄擔任主持人，並邀請「南投在地好聲音」金曲團體《守夜人》、《固定客樂團》，返鄉與民眾同歡。

還有新生代樂團《享頑樂團》、原住民《原火樂團》、音樂才女王立言、美魔女歌手談詩玲、金曲客家歌手葉鈺渟、台語唱將翁立友、歌手高慧君、謝金晶、影歌雙棲曾柏鈞、邱詩凌，以及壓軸的氣質女神蔡黃汝。

蔡黃汝現場演唱《迷人的危險》，並表示第1次在南投跨年很開心，當天她將演唱愛情四部曲歌曲，當做小型演唱會，準備海報送給大家，歡迎大家呼朋引伴參與盛會。

參與跨年會也能拿大獎，今年獎項有特別獎環保電動機車、大螢幕電視1台、實用果汁機2台、空氣清淨機3台等；還有「2021南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動現金10萬元，及30個玩爆南投福袋，將在晚會中抽出，盡情玩樂看表演，還有機會抱回大獎。

晚會現場有40個攤販，包括南投特色小吃、農特產品及文創商品等，參與跨年晚會有得吃、有得喝、又有得玩，一路High到2022年。