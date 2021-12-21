金管會21日公布2022年度金融檢查重點。金管會檢查局副局長陳在淮21日指出，2022年金檢重點會放在三大項，包括：一、金融消費者保護/金融友善服務/公平待客(含身心障礙與銀髮族客戶權益保護)、二、資安管理及個資保護、三、公司治理(含吹哨者檢舉制度)與風險管理(含不動產授信業務及大陸地區暴險管理)。

陳在淮表示，今年對銀髮族客戶權益檢查包括銀行、信合社、保險、券商，票券與投信比較沒有列入檢查。針對今年金檢的普遍性缺失各業務局都已轉知會員，且業務局都有新措施，因此，業者明年會因應調整，會再針對今年的缺失加強檢查。

在不動產授信查核上，陳在淮表示，不動產授信查核今年有做專案檢查，目前也準備年底做第二次專案金檢，國銀信合社票券公司都有列入。

在大陸曝險上，陳在淮表示，今年比較重視大陸「投資、授信」的檢查，明年除了資產安全性外，還會針對「轉投資、參股」管理情況加強金檢。

2022年度各業別檢查重點依「本會監理重點、外界關注議題及業者重要業務發展」、「其他跨(多)業別共通項目」、「各業別其他新增項目」及「各業別其他原有項目」等四大面向，統括三大類：

一、本會監理重點、外界關注議題及業者重要業務發展(共31項，占比31.6％)：相關檢查重點可分為七大項(類)，包括-1.「金融消費者保護/金融友善服務措施/公平待客原則」(共10項)：主要涵蓋理專(業務人員及員工)挪用客戶款項、銀髮族與身心障礙客戶權益保護、一般與高資產客戶財富管理業務操作與管理等。2.「資通安全管理及個人資料保護」(共9項)：主要涵蓋董事會資安治理、資安長及資安專責單位與主管職能發揮、金控公司對子公司更新系統與網路安控之督導、主機系統與程式異常控管、網路安全措施、個資管理及營運持續管理等。3.「數位金融業務」(共4項)：主要涵蓋行動及網路投保身分驗證、行動應用程式(APP)開發及發布管理、消費者資訊查詢管理、線上開戶及服務申辦之個資或交易安全機制等。4.「不動產授信查核」(共3項)：主要涵蓋購屋、餘屋及土建融貸款之徵審作業與利率風險定價及貸後管理(含資金流向檢核)、不動產業保證業務集中度控管及央行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定之遵循等。5.「大陸地區暴險管理」(共3項)：主要涵蓋大陸地區授信與投資業務風險管理，以及大陸金融相關事業及參股機構管理。6.「投信基金及全委帳戶之利益衝突防範及投資流程控管」(共1項)：查核重點為基金經理人及相關人買賣與基金及全委帳戶所持有相同標的情形，以及基金與全委帳戶投資流程。7.「永續金融/綠色金融」(共1項)：檢查重點為證券投資信託公司發行ESG相關主題基金之資訊揭露事項。

二、其他跨(多)業別共通項目(共32項，占比32.7％)：包括「公司治理情形」、「整體及各類風險管理機制」、「防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形」、「法令遵循制度落實情形」等四項(類)，其中風險管理機制涵蓋投資與交易室、流動性、創投與私募基金等。

三、各業別其他新增(修)檢查重點(共14項，占比14.3％)：主要包括金控公司之轉投資事業管理、本國銀行之業務操作及轉投資事業管理、信合社之內部稽核運作、證券商之內部人員管理及受託買賣外國有價證券、證投信之境內外基金與ETF之資訊揭露及銷售機構之支付通路報酬、壽險公司之保險商品行銷管理及銷售風險控管機制、產險公司之保險商品行銷管理及招攬收費核保與理賠作業等。

四、各業別其他原有檢查重點：共21項，占比21.4％。