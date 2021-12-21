研調機構IC Insights公布最新報告，今年將有17家半導體公司營收突破100億美元門檻，三星半導體營收將上看831億美元、年增加34％，勝過美國半導體巨頭英特爾，成為半導體營收龍頭。此外，隨著記憶體大廠美光開出亮眼財報，多家外資機構也開始調整原本看衰前景，認為DRAM價格明年第三季起將進入上升循環。

今年8月多家外資開始調整記憶體前景，先是以美銀證券稱說傳統型DRAM現貨價已經出現下跌轉折，全面降評記憶體評等，摩根士丹利證券(大摩)也出具報告，敘述記憶體類股族群「凜冬將至」，認為受到DRAM需求減弱的影響，漲勢將在年底趨緩，接下來的成長動能虛弱，DRAM供應商無法享有上半年強勢的議價主導權，並唱壞國內廠商旺宏、群聯、華邦電、南亞科等廠商，海外則是美光、SK海力士被唱衰，僅喊買兆易創新、三星電子、威騰電子。

旺宏董座吳敏求更砲轟，NOR Flash、NAND Flash應用跟DRAM完全不一樣，非常不認同大摩全面看壞記憶體市場的觀點。

不過，隨著記憶體指標廠商美光周一(20日)發布2022會計年度第一季營收75 億美元、優於市場預期，美光表示，2022 年預期受惠於資料中心伺服器部署、5G手機出貨量，以及汽車、工業市場需求強勁拉升營運動能。

據《韓聯社》報導，英國調研機構Omdia最新研究報告指出，三星在今年第三季全球DRAM市場市占率達43.9%，仍穩坐龍頭寶座，且連3季上升；SK海力士以27.6%居次，美光排名第三。

報告指出，2021年第三季全球半導體營業額首次突破1500億美元門檻，連4季創歷史新高，主要來自第三季記憶體領域的銷售業績有強勁表現，占整體營業額29%、季增12%，由於三星是DRAM和NAND最大供應商，這也助攻三星在營業額方面擊敗英特爾。

雖據TrendForce最新公布報價來看，2021年第四季DRAM價格預估將下跌3-8%，明年第一季將持續下跌8-13%，但多家券商開始修正先前悲觀看法，包括大信證券，指出今年第四季可能會比預期下跌幅度還小，DRAM價格預估明年第三季將進入上升循環。