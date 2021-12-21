曾在2007年NBA新人選秀第1輪第13順位被紐奧良黃蜂選中的萊特（Julian Wright）正式加盟臺中葳格太陽！萊特也成為臺中葳格太陽第3名具有NBA資歷的洋將，展現衝擊季後賽的決心。

萊特將成為臺中葳格太陽繼吉（Alonzo Gee）與格林（Donte Greene）後，第3名具有NBA資歷的洋將。萊特曾在2007年至2010年效力於紐奧良黃蜂，2010-11年球季轉戰多倫多暴龍，生涯總計在NBA打拚4個球季，先發出賽40場。

34歲的萊特亟欲證明自己身手依舊，日前確定與臺中葳格太陽簽約後，積極減重瘦身恢復體態，至今已減重15公斤，且已隔離出關，狀態相當不錯。他相當開心再度回到臺灣，更堅定地表示：「想向臺灣球迷證明自己還能打！」

臺中葳格太陽總經理汪蔚傑透露，萊特已隔離出關與球隊訓練，「他剛出關時，狀態好到不像有隔離，包括教練團與球員都相當驚艷！」汪蔚傑表示，萊特已完成所有政府相關防疫措施，目前正在積極備戰、調整狀況。

臺中葳格太陽目前啟用4名洋將加1名亞洲外援，汪蔚傑表示，這其實一直都在計畫之中，畢竟外援也需要休息調整，加上現在疫情時代，只能提早準備洋將狀況，以備不時之需，「我們從現在開始會啟動外援輪休模式，面對不同的隊伍，將有不同的陣容迎戰，目標就是衝擊季後賽！」