伊甸基金會以勒巷弄長照站為鼓勵社區銀髮長輩走出家門參與社區活動，以延緩失智及老化的速度，連續4年與豪棋建設於耶誕節前夕舉辦「讓愛在伊起」志工活動。豪棋董事長林慶輝也號召近15名員工一起加入守護銀髮老寶貝的行列，希望透過互動同樂，讓現場20名銀髮長輩感受溫暖，留下深刻的回憶。

周末就是耶誕節，為讓長輩們擁有不一樣的歡樂耶誕，豪棋志工們貼心設計一連串的手作課程，不僅協助長輩們手作可愛的耶誕相框，還捲起袖子巧手製作「美味蘋果花塔」，希望溫暖在場每一位長輩的心，並豐富阿公阿嬤的生活回憶。

今年90歲的小陳奶奶患有失智症，除了記憶力持續衰退，語言及認知能力也逐漸退化。直到3年前來到伊甸長照據點接受服務，在這裡阿嬤不僅交到很多老朋友，照服員更鼓勵阿嬤參加體適能及律動課等有趣課程，阿嬤也逐步敞開心房，不僅每天準時到教室報到，還會主動與長照據點的「老同學們」打招呼。

林慶輝表示，看到長輩們笑臉盈盈、活力滿滿的模樣，他們都非常開心，希望透過每一次的志工活動，號召更多有能力的人一起來守護長輩們，讓這群可愛的阿公阿嬤，可以安心又有尊嚴地歡度晚年生活。

伊甸以勒巷弄長照站為實現在地老化，提供老人短期臨托的服務，從2017年開始，每天服務近20名平均年齡超過80歲的銀髮長輩，其中1／3有失智的狀況。為刺激長輩對外界的反應，不與社會脫節，伊甸照服員除每天安排體適能、樂器學習、認知訓練等課程，也以暖心關懷陪伴長者走過快樂充實的老後時光，希望減輕家庭照顧者的壓力與負擔。