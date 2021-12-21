日本政府正在5代戰機「F-3」的前期設計，打算邀請英國參與F-3戰機的部分開發工作，特別是幾處技術難點：戰機引擎，以及引擎艙機身部分。日本希望借助英國的航太研發經驗，降低自行摸索的額外時間與開發成本。

讀賣新聞報導，日本F-3戰機的設計目標是取代現有的三菱F-2，做為下一代的反艦打擊與制空戰機，原型機預計將在2026年著手製造，2030年試飛，並且在2035年左右達成初始作戰能力，開始汰換F-2。這個時程頗趕，因此需要航太專業的合作夥伴。

英國也正在研究和開發下一代戰鬥機「暴風雨」(Tempest)，並且已找到義大利和瑞典兩個合作夥伴的參與。英國積極向日本招手，也希望日本參與相關研發工作。

日本對下一代戰有一些自己的想法，因此他們希望是在技術層面上的合作，英國可以參與戰機引擎，以及戰機進氣口、排氣口附近區域的研究工作。因為這幾個關鍵部位都是戰鬥機性能與匿蹤優劣的重點。

為確保日本國內航太產業的競爭力與研發能力，日本政府將下一代戰機的研製工作，定調為「日本主導，國外支援」，由日本本土的8家企業共同研製。

F-3還有政治問題要解決，就是美國的態度。美國當然希望日本多購買美國戰機而不是自己研發，即使美國同意，也需要美軍核准F-3戰機的資料數據鏈能與美國戰機的高度溝通。

日本官員透露，政府希望在明年3月之前確定與英國的合作協議。