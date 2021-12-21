文化部21日在蒙藏文化館舉辦「章嘉大師紀念堂」開光大典，全程遵循藏傳佛教儀制進行，由文化部長李永得獻上蒙藏特色供品如哈達、奶干及烏雲柏夫（油炸果子）等，場面殊勝莊嚴。現場也首次公開展示上千年藏傳佛教歷史文物，包括宗喀巴大師牙舍利、第七世達賴喇嘛髮舍利等。

文化部21日在蒙藏文化館舉辦「章嘉大師紀念堂」開光大典，全程遵循藏傳佛教儀制進行，由文化部長李永得獻上蒙藏特色供品如哈達、奶干及烏雲柏夫（油炸果子）等，場面殊勝莊嚴。（文化部提供）

李永得表示，章嘉大師在1949年移居台灣，是藏傳佛教格魯派四大活佛之一，一生弘揚佛法。為妥適保存大師文物，蒙藏文化中心近年爭取經費整建大師紀念堂，期間發現大師佛龕內遺有許多珍貴文物。文化部期盼藉由此次章嘉大師紀念館的重新整裝，讓大眾更為瞭解章嘉大師在台弘揚佛法的歷史，呈現台灣多元文化價值。

「章嘉大師紀念堂」現場也首次公開展示上千年藏傳佛教歷史文物，包括宗喀巴大師牙舍利、第七世達賴喇嘛髮舍利等。（文化部提供）

文化部表示，此次從大師佛龕中發現的文物，驗證了章嘉大師的遺書中所寫「上輩所遺法寶法物」，經蒙藏文化中心整理後，共有包含多位藏傳佛教重要高僧的牙舍利、髮舍利、法衣布片及咕嚕秋旺伏藏師掘取的普巴杵（寧瑪派五大伏藏師第二位）等48件，其中部分文物距今約有上千年之久，文化部現已同步依《文化資產保存法》等規定進行文化資產審查事宜。

蒙藏文化館為藏傳佛教格魯派第七世章嘉呼圖克圖在台駐錫地，當時的日式木造房舍，台灣總督府醫學校校長崛內次雄的前居所。章嘉大師曾在台駐錫9年，1957年圓寂後，遺留的文史資料與器用先由隨侍弟子保管，後由政府接管。

現場參與者還包括文化部政務次長蕭宗煌、立法委員李德維及林奕華、蒙藏文化中心主任海中雄、前蒙藏委員會委員長許志雄及蔡玉玲、財團法人達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處秘書巴雅爾、在台藏人福利協會會長丹增南達、蒙古同鄉會理事長海中天等。