大陸政府發布2021年「審計查出問題整改情況報告」指出，對審計移送的192起違紀違法問題線索，有關部門正在組織調查或立案查處，目前已經追繳稅款人民幣（廈同）7.56億元。

央視新聞21日報導，針對金融亂象變異升級的問題，中國人民銀行協同中國銀保監會、證監會等部門推進規範金融產品網路行銷行為，向14家互聯網平台提出了整改要求。

報導稱，大陸稅務總局立案調查汽車銷售、農產品採購、高收入群體個稅繳納等領域發生的偷逃稅款問題，已追繳稅款7.56億元。目前，要求立刻改正的問題還有373項尚未整改到位，審計署將持續加強跟蹤督促檢查。

大陸政府近期展開追查逃漏稅行動，並重罰相關涉嫌人。譬如大陸「直播一姐」薇婭20日遭到大陸稅務局通報，因涉及偷逃稅，被重罰13.41億元罰款。薇婭也是繼雪梨、林珊珊之後，被大陸官方查出鉅額逃漏稅的知名網路帶貨直播主。