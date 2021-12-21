證交所今（21）日公布全體證券商11月稅後淨利達98.52億元，月增近66％，累計累計前11月稅後淨利982.33億元、直逼千億元，史上最狂的獲利，預期今年全年證券商千億元獲利可輕鬆落袋。

證交所統計，11月全體證券商稅後淨利98.52億元，較10月成長39.15億元、增幅65.94％，累計前11月全體證券商稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元、增幅約97.09％，幾乎快要翻倍。

證交所分析，11月大盤總成交值約7.942兆元，較10月增加34.59％，使證券商經紀手續費收入增加；11月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較10月成長20.44億元、月增幅高達171.76％。

另外，11月承銷之證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利亦較10月成長7.19億元、月增幅也衝高至160.13％，整體而言，11月全體證券商稅後淨利98.52億元，較上月成長39.15億元、月增幅65.94％。

累計今年前11個月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加74.42％，另外，今年截至11月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長155.96億元、年增幅141.36％，承銷業務淨利亦較去年同期成長19.09億元、年增幅52.46％，因而，全體證券商稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元、年增幅97.09％。