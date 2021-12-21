智慧製造商機湧現，台灣電路板協會(TPCA)攜手PCB產業成立智慧自動化系統整合聯盟(簡稱iASIA聯盟)與工研院開發智慧機械雲研發團隊，今(21)日共同宣布成軍，成員包含擔任總召集人的迅得機械(6438)及45家PCB設備商、系統整合商、應用軟體開發商、產學研界顧問等，協助業者完善數位化能力，提高供應鏈應變韌性。

TPCA協會理事長李長明表示，今年PCB總產值有望突破1.25兆，再創歷史新高，在經濟部支持下，協會促成三大智慧製造聯盟成立，並由工研院協助讓PCB設備通訊協定（PCBECI）誕生，順利完成標準國際化，iASIA聯盟成立是以PCB設備通訊協定為基礎，推動設備數據內容的標準化，相信透過數據標準化的流程，可以大幅提升使用者導入智慧製造的效益。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，臺灣PCB產業在2020年總產值已突破兆元，是全球最大的PCB產業鏈，上下游包含電路板廠、設備商、材料商、化學藥品商、代工廠，導入智慧製造挑戰性高；對此，工研院過去有制定PCB產業通訊協議標準、開發智慧機械雲平台協助業者轉型的經驗，以及與TPCA協會、自動化設備廠迅得機械多年的合作默契等，這些都有利於PCB廠商建立資訊模型公版，讓不同廠家(相同設備)都可以使用同一個APP，進而在未來建立供應鍊串接、設備資訊共享與資料快速轉移傳遞等數位化服務，補足PCB產業數位轉型的最後一塊拼圖。

迅得總經理王年清表示，有感於現今PCB產業機台設備，普遍欠缺標準化的公版數據與資訊模型，導致數位轉型不易。因此，自去年底攜手45家PCB產業廠商成立iASIA聯盟，期許借重工研院的研發量能，強強攜手共同建立設備數據內容的標準化樣板，協助軟體商及設備商與終端客戶等，加速設備商數據內容標準化整合，達到縮短開發時程與節省成本，預計將有助於電路板設備智慧升級，助力設備生態連結在地化、標準連結國際化，搶攻市場未來數智商機。

目前iASIA聯盟正式會員累計45家，含括PCB設備商、系統整合商、應用軟體開發商、產學研界顧問等，國內指標設備大廠包括：迅得機械、群翊工業(6664)、科嶠工業(4542)、川寶科技(1595)、牧德科技(3563)，以及國際大廠商矽美科(Cimtrix)、瑞典商北爾電子(Beijer Electronics)、台灣西門子(Siemens Taiwan)、研華科技、精誠資訊等。