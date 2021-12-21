台中太平區1歲多女童遭郭姓保母施虐致癱。（資料照片）

台中市太平區3年前爆發郭姓女保母虐童，重摔1歲陳姓女童致癱案，郭女在刑事涉重傷害罪被判6年8月確定；女童家屬提起民事求償，台中地院以女童平均餘命83.14年，包括住院治療醫療看護，出院後護理之家費用、喪失勞動能力損害及母女的精神撫慰金等，共判郭女賠償2654萬餘元，全案仍可上訴。

領有托育人員證書的24歲郭女，為幫忙負擔家計，在太平租住處照顧2歲兒子外，並24小時收托1歲大陳姓女童，2019年6月21日上午，她幫女童換尿布時，女童與兒子同時哭鬧，她一時情緒失控，抱起女童猛力搖晃，並抓起女童重摔在床墊後，即帶兒子離開，不久，因沒聽到女童哭聲，查看時發現女童已昏迷，緊急送醫。

女童傷重顱內出血、腦部創傷，昏迷指數3在加護病房救治，家屬心痛在網路貼文控訴，當時爆發直播主號召網友包圍郭女住處，曾引發警民衝突事件。女童術後治療仍癱瘓、無法吞嚥，合併癲癇等重傷害，郭女犯後坦承犯行，辯稱產後憂鬱長期累積，請求從輕量刑，被依傷害致重傷罪判刑6年8月確定。

女童家屬提起附帶民事訴訟求償，女童住院期間醫療及看護費用；出院後護理之家、看護、喪失勞動能力之損害及精神撫慰金；女童母親的精神撫慰金200萬元等共求償3000萬元。

台中地院法官審酌醫院病情評估，女童因腦傷致身體僵硬、肢體偏癱、軀幹控制不良，需鼻胃管餵食，認定復原可能性極低，終身須在護理之家照顧，並依據內政部統計108年台中市簡易生命表，案發時女童年僅1歲多，認定平均餘命為83.14年。

一審法官判決郭女共賠償2654萬餘元。在女童部分，出院後護理之家費每日以1400元計算，期間總金額為1697萬元；20歲至65歲期間45年的喪失勞動能力損害，依2020年法定最低基本工資計算為684萬餘元；精神撫慰金為250萬元，加上住院期間治療及看護費用等共判賠2504萬2117元。另，請求賠償女童入住護理之家的24小時看護費用，則因未證明必要性，未獲准。至於女童母親的精神撫慰金部分，則判賠150萬元。

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