「五股心環原」設7超大型遊具變身兒童樂園（五股區公所提供／戴上容新北傳真）

五股區公所將於25、26日於五股心環原公園舉辦聖誕節童樂會（五股區公所提供／戴上容新北傳真）

耶誕將至，五股區公所將於25、26日於五股心環原公園舉辦聖誕節童樂會，現場將設置7項超大型遊具，包含城堡氣墊遊具、氣墊溜滑梯、跳跳床、旋轉木馬及小火車等遊樂設施，開幕當天還會400張摸彩劵，參加就有機會抽中兒童自行車2台、蛇板3台及知名速食店餐券等超優大獎。

五股區長洪崇璉表示，市長侯友宜強調五股是新北的中心點，垃圾山的整頓、納管及重要的綠美化是新北施政重軸，除了工廠納管兼顧民生需求外，最重要的建設，就是提供給大家共有共享的優質公有場域；整個五股垃圾山的闢建重生，包括五股新冪境、環保藝術公園、心環原公園，現已是一片怡人舒適新視野，成為五股人的後花園。

洪崇璉說，這次耶誕童樂會舉辦地「心環原」，就是之前五股垃圾山所在，為還給民眾一個安全優質的居家環境，市府團隊經過2年努力，將原本髒亂的環境重新整頓，並獲大幅改善。

五股區公所表示，為方便大家前往，公所於五股工商路立體停車場安排免費接駁專車，每日上午8時30分開始，定時發車前往會場歡迎鄉親多加利用。另外在活動會場周圍道路及會場周邊，雖然也有規劃汽車、機車停車區，但是還是希望大家搭乘接駁專車，免除尋找停車位的困擾。進入會場仍需遵守相關防疫規定，相關活動內容請查詢公所網站(https：／／www.wugu.ntpc.gov.tw／index.jsp)。