在這次「蕾神之錘」事件中，王力宏因為人設形象崩壞快閃離開北京，主要應該也是考量到大陸「藝人失德必須涼」的政策。今天大陸就傳出帶貨女王薇婭逃漏稅遭罰13.41億人民幣，雖急忙道歉願意接受處罰，仍舊在大陸各平台「被消失」。

藝人劉德華上薇婭的直播時，就親眼在節目中見識過薇婭驚人的直播帶貨功力，短短幾秒時間20萬張《拆彈專家》電影票券全數銷售一空，讓她站穩了中國直播女神的地位。如今逃漏稅遭查獲，即使即刻道歉依然難逃被消失的命運。國際易經天星命理風水專家邱彥龍分別從姓名學、生肖、八字及易經天星分析，薇婭今年命犯太歲，要躲也躲不過。

邱彥龍老師說，薇婭本名黃薇，名字對屬牛的她來說財運爆棚，因為姓「黃」有草又有田耕，是屬牛適合的姓，可謂先天財氣足，少年早發的格局。但可惜「薇」字先吉後凶，因為薇本身帶刺，屬牛者喜吃草，所以才會賺了錢又要吐出來，加上薇字又有雙人旁，牛長大就會被殺，當名氣、財氣過顯，就容易樹大招風，加上黃薇本名屬因果名，意味著薇婭每逢本命年必定出事，在劫難逃。

邱彥龍老師分析，薇婭出生八字是乙丑年甲申月己酉日，己土為藏，酉金為果實，且財星藏於外，有暗地藏錢的景象，流年大運走戊子，子酉破，也容易暗地得罪人，易經·蒙卦云：「山下有險，遇險而止」，因此對這樣易經八的人來說，是屬於成也錢財、敗也錢財的格局。

「易經天星」也顯示，薇婭本命火星28度獅子被行運木星28度水瓶正沖，木星在古代稱為 「歲星」，也就是太歲，今年犯太歲的結果導致薇婭事業中斷，帳號被封，被罰13.41億人民幣也就不意外。另外，薇婭陽14度處女被行運天王星刑，本命天王又沖月亮，所以名聲、地位跟財富，瞬間翻車，邱彥龍老師指出，雖然逃漏稅本來就不對，但冥王躲於暗處，可見薇婭是在他人的羨慕忌妒當中被舉報，最後讓她以失速列車之勢，高空出軌翻車。

綜合以上分析，邱彥龍老師指出，薇婭天生就是個帶貨高手，也是她此生的使命，這樣格局的人若能在賺錢時不貪心，多回饋給社會，也許就可以改變命運。