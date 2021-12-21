福虎照好年! 迎接即將到來最長的農曆春節假期，宜蘭力麗威斯汀度假酒店由行政主廚鄭元欽領軍的廚房團隊推出「極品佛跳牆」外帶年菜，匯集澎派的海陸珍味，民眾無需出門就能以冷凍宅配方式輕鬆寄到府，加溫覆熱後即可馬上享用一鍋香氣四溢的極品佛跳牆。即日起至2022年1月23日開放限量預購，年節佳餚外帶價1888元(含瓷甕)，2022年1月16日前預訂享早鳥優惠只要1580元。

宜蘭力麗威斯汀佛跳牆預購即日起正式開跑！行政主廚鄭元欽親自掌杓推出極品海陸佛跳牆，集結宜蘭在地精選山珍海味的佛跳牆是圍爐餐桌上不可少的必備佳餚。採用獨門工法將炸至金黃酥脆的栗子、排骨、香菇、大甲芋頭等食材一一入甕後，加入頂級肥美鮮甜的鮑魚、日本干貝、豬蹄筋、鯊魚皮、上等海參、蟹鉗肉與金鉤蝦，最後注入高湯費時超過六小時的精心煨製，熬出一鍋香氣四溢的極品佛跳牆。湯頭清鮮順口，每口皆能感受到多層次鮮美豐醇的海陸精華，提供媽媽們一指搞定除夕圍爐及新春假期全家歡聚共享極致開運美味! 即日起接受預訂至2022年1月23日，冷凍宅配統一於1月24日及1月25日寄出；飯店自取提貨日期與時段：2022年1月28日至31日每日11:30至16:00。

農曆過年期間，宜蘭力麗威斯汀於1月31日(除夕)至2月5日(大年初五)同步推出「2022金虎樂新春 福虎旺豐年」農曆過年住房專案，專案價16000元起，含住房、早餐，以及知味西餐廳、舞日本料理與中式桌菜晚宴3選1，力邀大家一同到最美溫泉-宜蘭員山泡湯入住歡度春節。新春期間還有豐富熱鬧的民俗DIY及爆米香祈福活動，另特別邀請宜蘭在地工藝師傅教大家年節限定手作紀念品，晚上還有精彩刺激的威斯汀Casino遊戲及有趣的桌遊等豐富活動，讓民眾新春夜晚能奪得好彩頭。目前尚有少量房型釋出，建議消費者趁早安排。