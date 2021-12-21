民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，民進黨立院黨團加緊作業，20日已將《地方制度法》修正草案送出，預計立院本周五院會可付委審查。對此，資深媒體人黃創夏直言，竹南有可能被劃入竹竹合併的範圍內，他開始還念起前立委朱高正的「騙術理論」了。

蔡英文19日在官邸召集高層會議，總統府發言人張惇涵會後說「總統希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院蘇院長所領導的行政團隊」，被黨內人士認為代表府方已定調「蔡蘇體制」不會有改變，選前傳出蘇貞昌將華麗轉身下台的消息已不攻自破。

除此之外，該會議中也針對新竹縣市合併升格達成共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘就表示，《地方制度法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併及彰化縣都符合升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。

對此，黃創夏今天在臉書上表示，為了半導體，竹竹要合併，竹南呢？對不起，誰叫你在苗栗縣，併入藍軍大票倉就麻煩了，「懷念朱高正的『騙術理論』」。網友們也留言回應，「為了半導體？還是為了選舉？讓我們繼續看下去」、「如果竹竹合併，以後新竹的選舉態勢就是閩客對決」、「怎看都應該是竹竹苗合併吧」、「竹南頭份割出去，苗栗就要吃土了」。

此外，新竹縣長楊文科受訪時也指出，任何重大的政策改變必須經過多方商討，否則倉促升格，「未來4年一定是吵吵鬧鬧」，執政者不可不慎。