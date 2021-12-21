三重光興活動中心增設無障礙電梯今啟用（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

三重區光興市民活動中心已有30年歷史，過去常舉辦許多銀髮俱樂部研習課程及里民聚會活動，然而卻因缺乏電梯，行動不便的長者雖想參加活動，卻只能望之興嘆，新北市府傾聽地方的聲音，增建無障礙電梯，電梯於21日啟用，讓周邊5里約9千居民進出更加便利。

民政局長柯慶忠表示，光興市民活動中心啟用已近30年，腹地相當寬敞，經常舉辦許多銀髮俱樂部研習課程及里民聚會活動，是三重區相當熱門的租借場地。由於光興市民活動中心位於地下室，為提供身心障礙市民朋友與高齡長輩進出的方便性，決議興建無障礙電梯。

民政局表示，本工程增設兩行程無障礙電梯，可負重800公斤、乘載12人並連接地上一樓及地下一樓，特別感謝新北市議員蔡明堂與光輝里吳松春共同爭取，民政局此次補助400萬元經費給公所發包施工。

三重區長陳奇正表示，該活動中心鄰近光興國小，入口牆面主題意象特別邀請光輝里長吳松春協同參與設計，採用與周遭綠廊相合的馬賽克彩繪拼貼，將綠坡、植生等意象一直延伸至活動中心內。

陳奇正補充，光興市民活動中心位於正義南路北鄰光興國民小學，南為空軍一村眷村，是此區唯一完整對外使用的公共設施區域。地面一樓為圖書館閱覽室，地下一層場地寬敞也是光輝里銀髮俱樂部，新設電梯落成後，將帶給身心障礙者及年長者更為舒適、安全、友善的空間。