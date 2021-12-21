台灣生育率全球倒數第一，為刺激生育率，「陸海空軍軍官士官任職條例」昨在立法院完成三讀修法，將現行軍士官申請育兒留職停薪「本人或配偶一方為限」的條件刪除，未來只要任職滿6個月，且子女未滿3歲，無論配偶是否已申請，均可自由選擇是否要留職停薪顧小孩。

台灣生育率隨著房價的高漲，一路狂瀉迄今未停，根據美國中情局今年所發表的全球總合生育率預測報告，其中台灣的生育率，名列全世界227個國家和地區倒數第一的位置，報告發表引起台灣輿論熱議。

為鼓勵民眾生育，行政院於今年7月通過《陸海空軍軍官士官任職條例》修正草案，將軍、士官可申請留職停薪的條件，從原先「任職6個月以上，為撫育滿3歲前子女者；其申請以本人或配偶之一方為限」，刪除掉其中「申請以本人或配偶之一方為限」的文字。

該草案昨送立法院審查後，昨天於院會順利三讀通過，未來軍、士官若要申請留職停薪撫養未滿3歲的子女，無須再受到「夫妻之間只能一人申請」的限制。

行政院表示，修法是要鼓勵雙親共同分擔養育子女責任，自行考量整體經濟狀況及家務分工，選擇是否共同照顧年幼子女之空間，未來將配合建構安心懷孕及友善生養環境，提供更完善且具有彈性的留職停薪制度。