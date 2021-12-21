民進黨立院黨團今突襲將中央政府總預算從各委員會抽出逕付二讀，國民黨立院黨團批評，此舉完全剝奪立委及在野黨委員監督預算的職權，民進黨已經把立法院當立法局。現在根本是想將立法院當成行政院的「禁臠」、「圍事小弟」。這是中華民國國會史上最黑暗的一天。蔡英文政府向「民主獨裁」又跨出歷史性的一大步。

國民黨團指出，民進黨至第九屆起掌握國會多數以來，不斷創造惡例，不論是前瞻特別預算第一期審查時，將在野黨提案全數包裏表決，現又針對中央政府總預算逕付二讀，完全剝奪立委及在野黨委員監督預算的職權。

國民黨團批評，民進黨團總召柯建銘自蔡英文執政五年多來，不斷在立法院創下各項議事惡例，近來將《地制法》修惡，只為一人修法。現又將尚在審議中的中央政府總預算由委員會抽出逕付二讀，是中華民國立法院有史以來最没有「政治操守」的「權臣」，立法院還要被柯建銘糟踏到何時？

國民黨團質疑立法院長游錫堃，今天院會為什麼游不親自主持？放任副院長蔡其昌如此為虎作倀，作賤立法院、作賤立法院職權，更是作賤自己。今天民進黨黨團的所做所為，游都沒有意見嗎？

國民黨團公開呼籲，游錫堃應立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局，維持做為立法院院長的該有的議事中立。否則所有的後果都將由游錫堃院長及民進黨團一黨承擔，切勿自誤。