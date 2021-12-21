結合流體力學與牛頓力學的手擲機，明正國中在科工館舉辦的全國賽表現出色，黃群富（中）拿下冠軍殊榮。（林和生攝）

將飛機用力拋向天空，畫出一道完美弧線，順著氣流盤旋數圈後降落，瞬間響起如雷掌聲，屏東市明正國中九年級黃群富參加科工館全國手擲機競賽，以近乎完美表現，在直線飛行與滯空盤旋等項目皆拿下滿分，獲得賽事第一名，師長認為，這冠軍拿得一點也不意外。

涵蓋流體力學與牛頓力學概念的手擲機競賽，在科工館推廣下，全國賽共有來自全台126隊角逐冠軍獎盃；加上今年起獲得教育部核准，列入高中職、五專免試升學加分項目，讓各地掀起一股「飛機」浪潮。

明正國中理化老師王相川表示，木製手擲機除要懂得運用流體力學概念設計飛機，同時得展現學生工藝實作技巧；比賽難度在於，一架飛機要能同時完成直線飛行距離與滯空盤旋兩項性質截然不同比賽，不僅考驗選手製作技巧，更注重現場氣流調整能力。

國小就讀美術班的黃群富，對於手作與木工有著高度熱忱，小學接觸手擲機便產生濃濃興趣，升上國中更積極研發專屬機種，目前已手作16架木製機，他笑著說，包括樹上還沒撿下來那架。

王相川說，黃相較其他學生更有獨立思考能力，除了老師教學外，還會加諸自己想法，改良讓飛機更符合力學；除此之外，他手作能力極為精細，幾乎可說已到達極致。

賽事當天因風向捉摸不定，唯一能目視判斷的標的是左右2支鯉魚旗風標，黃群富說，上場比賽那一刻，旗子風向各不相同，他耐心等待風向一致，才拋出手中飛機，2次投擲都盤旋超過20秒，不僅是參選選手唯一，甚至贏過前一天高中職組第一名，為自己贏得賽事冠軍。