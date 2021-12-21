高雄蓮池潭生活圈的13間透天厝，全部由一名設籍美術館豪宅特區的劉姓自然人，以大約6億元的總價，一次掃貨，通通打包，據指出，該劉姓人士是榮欣建設負責人，由於基地面積達781坪，因此，未來可能興建住宅大樓，房價每坪將從30多萬元起跳，甚至上看40萬元。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮21日表示，根據內政部最新實價登錄揭露，高雄市左營區文智路上一整排共13間五層樓透天，今年10月，由一名設籍美術館豪宅特區的劉姓投資人，以約6億元總價，一次掃貨，通通打包。

該筆房地交易總共包含15棟建物、16筆住三土地，其中，13棟為屋齡30年的五層樓透天、以及兩間屋齡21年的一層樓建物，另有一間未辦理保存登記的房屋，合計154房16廳170衛，交易也包含建物一旁及後方空地，全部佔地約781.96坪，如以6億元總價換算地價，每坪成交單價約77萬元。

台灣房屋高鐵重愛加盟店東陳揚智表示，這一整排透天原為兩位莊姓屋主分別持有，多年來應為閒置狀態，市場傳出求售已有一段時間，此一標的鄰近台鐵左營舊城站，近新莊一路，附近就是高雄美國學校與蓮池潭風景區。

陳揚智指出，受惠鐵路地下化，打通新莊一路後，更便於通往熱鬧的巨蛋商圈與左營舊城區，從新莊一路銜接至翠華路，南可往美術館特區，北可至高鐵左營站及台積電楠梓設廠預定地，交通便利性大幅提升，整體地段機能佳。

陳揚智表示，此基地佔地約781坪，面積寬大地形方正，地上物並符合危老容積獎勵，除了現有地上物可自用或出租，未來如朝重建開發規劃也頗有利，如以成交地價來看，土地每坪77萬元入手，算是相當划算。

李家妮說，近年市場游資豐沛，一些地段佳、具開發潛力的標的，便成為投資人資金停泊選擇之一，尤其高雄近年房市發展熱騰騰，不僅促使買家積極獵取優質標的，以打包式掃貨方式交易，除了更有利成本議價空間，也能一次取得完整的基地街廓，有利於未來投資開發，而就賣家而言，養兵千日用在一時，在市況良好的利基下，也讓賣家選擇一口氣釋出整批資產，換取大筆現金入袋。

雖然榮欣建設對於此一買賣不置可否，但業界指出，買家劉姓人士就是榮欣建設負責人，由於基地面積達781.96坪，因此，未來可能興建住宅大樓，房價每坪將從30多萬元起跳，甚至上看40萬元。