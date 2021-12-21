全台房價漲翻天，根據永慶調查，七都近一年來漲勢明顯，除新北外漲幅均超過一成，新竹、台南、高雄均逾二成，房價漲勢最可觀的新竹，更較上波景氣高點高出46％，全台73個行政區房價年漲幅逾一成。永慶業務總經理葉凌棋認為，明年房市仍是價緩漲格局，市場超額供給、貨幣緊縮、房市政策，將是房市三大變數。

根據永慶房產發布的第一季房市前瞻報告，全台七大都會區第四季房價均較上季上漲了3～9％，其中又以新竹、台南、高雄逾6％最多；與去年同期相較，一年來此三都會區房價漲幅逾逾22％，與三年前相較，新竹、台南漲幅更逾四成。

以個別行政區來看，高雄前金、台南安南、苗栗頭份年漲幅均逾四成，另外有12個行區一年來漲幅逾30％、19區漲幅逾20％、39區漲幅逾10％，葉凌棋直言，今年房價漲幅是過去幾年來最強勁，以前房市景氣循環是雙北領漲，這一波外圍帶動雙北回升，雙北市房價漲幅逾一成的行政區業並不多見，相較下多為雙北以外有重劃區及產業題材的區域，房價漲勢格外強勁。

葉凌棋表示，貨幣緊縮、房市政策，與市場超額供給，將是明年房市的三大變數，全球通膨壓力恐加速貨幣緊縮，中央及地方政府齊心打炒房，將會改變市場對房價上漲的預期，加上今年住宅使照核發年增11％，住宅建照核發可望連續二年逾16萬戶，以目前建商買地未縮手來看，明年建照核發也會超過16萬戶，這三年大量的供給壓力未除，尤其台南推案熱絡，人口僅高雄六成，但建照核發戶數卻高於高雄，超額供給的壓力最大。

永慶調查顯示，71％消費者看漲明年第一季房價，為金融海嘯13年來新高，另有73％消費者認為明年的通膨率上升，66％優先選擇布局不動產。

葉凌棋表示，國內經濟穩定復甦，市場資金潮挹注，明年經濟前景值得期待，房市基本面仍看好，不過諸多變數影響下，預期2020年房市呈「量平價緩漲」格局，全年交易量估在34.5～45.5萬棟之間，較2021年持平至小增3％。