近期物價持續上漲，雲林縣政府為減少縣民生活壓力，進行「111年雲林縣政府有線廣播電視系統費率審查委員會」，21日表示經過討論，明年有線電視基本頻道費用維持每月每戶540元，相關優惠方案、機上盒裝機、移機及復機等費用，皆維持今年價格不漲價。

年終將屆，不少民眾擔心萬物齊漲時代，明年有線電視收費可能跟著漲價，雲林縣政府因此邀集財經、會計、媒體、消保團體等領域學者、代表，偕同縣府消保官，組成有線廣播電視系統費率審查委員會，審查縣內2家業者。

審查委員會根據2家業者的營運情形、服務內容及優惠方案，進行綜合性評估，並與全台各縣市做比較，搭配委託民調公司進行雲林縣有線電視滿意度調查，以求精準掌握縣內的有線電視收視狀況，做為審查收費的參考依據。

審查委員會表示，在頻道內容、訊號品質及整體滿意度而言，皆優於去年表現，且客戶陳情案件逐年減少；另一方面，業者也確實遵循決議，規畫具體的年繳、半年繳及季繳降價或贈送頻道方案，讓消費者有多元的選擇。

縣新聞處處長羅楚東說，雖然手機、電腦已非常普及，但有線電視仍是縣民接收生活資訊的主要途徑之一，為了確保縣民基本權益，審查委員會決議，明年雲林縣有線電視基本頻道收視費用，以每月每戶540元為上限，藉由凍漲讓大家荷包不縮水。

民眾指出，不少老人家因視力不佳，不習慣看手機、電腦的小螢幕，加上現在電視螢幕愈來愈大，更方便老人家收看，因此仍有不少家庭裝設有線電視，若收費漲價，也是1筆支出，希望縣府能持續把關。