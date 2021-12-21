櫃買中心21日表示，對森鉅科技材料公司（8942）延遲發布重大訊息及資訊申報處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，森鉅科技材料公司之子公司森啟公司於110年11月5日至11月22日間取得光洋科公司股票3.07億元，及子公司新創環保科技公司於107年11月9日與光洋科公司以3.13億元簽訂不動產買賣契約，未依規定於期限內公告及發布重大訊息，而分別遲至110年11月23日及12月15日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。