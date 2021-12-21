林口、三峽逐漸擺脫鬼城標籤，信義房屋指出，空置率10％是重要的關鍵密碼，三峽空置率跌破10％後就呈現緩漲向上，林口則是去年空置率大降至接近10％，房市從供過於求到供需逐漸平衡，三峽每坪32.4萬、林口每坪29.6萬，電梯大樓房價雙雙寫下新高。

過去曾被認為餘屋重鎮的林、三、淡，在人口持續進駐下，林口、三峽住宅空置率已降至近年新低，林口自2018年最高逾17％，目前已降至11.6％；三峽則從過去最高10.6％如今已降至8.5％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，空置率一直是市場上關注的議題，但空置率與供需結構的關係，多少算供過於求、供不應求與一直沒有參考答案，觀察林三淡這類以重劃區為都市主要發展主軸的區域來看，10％空置率成為一個很關鍵的關卡，越靠近10％供需狀況愈為平衡，一旦景氣走揚需求增加時，房市就會偏向供不應求帶動房價走揚。

三峽空置率從2016年跌破10％後，房價就緩漲向上，2019年空置率修正至9％以下，電梯大樓的房價也在該年度突破2014年的高點，今年更一舉衝高至每坪32.4萬元，房價寫下歷史新高。

林口近年則是不斷有人口移入，空置率從2019年的14.23％，修正至2020年的11.59％，空置狀況大幅改善，今年電梯大樓房價也達到每坪29.6萬元的新高，大樓均價往3字頭邁進。

相較於林口、三峽的空置率下滑後房價創高，淡水市場則明顯仍受到空屋壓抑，空置率去年還高達17.4％，即使景氣大幅走揚，但淡水房價每坪24.6萬元，尚未回到2014年的高點水準，走勢明顯落後於林口與三峽一大截。