劉雨柔再添精油香氛品牌總監一職。（羅永銘攝）

劉雨柔為自己的精油芳療品牌拍攝形象照。（ROU渘提供）

劉雨柔為自己的精油芳療品牌拍攝形象照。（ROU渘提供）

劉雨柔為自己的精油芳療品牌拍攝形象照。（ROU渘提供）

劉雨柔為自己的精油芳療品牌拍攝形象照。（ROU渘提供）

藝人劉雨柔籌備1年多，21日宣布投資7位數成立精油芳療品牌「ROU渘」，熱衷研究精油香氛的她原本還想考芳療師執照，但因要先上數百小時的課程，於是先暫緩，不過已有許多執照的她也在11月考取國際泰拳第二階執照，是台灣第一個考取的女生。

許久沒公開現身的劉雨柔，整個人瘦了一大圈，氣色看起來更好，她說，疫情期間透過飲食控制及運動瘦了10公斤，體重回到5字頭，老公也一起瘦了15公斤，她笑說減重第一個月牛仔褲變垮褲，到了第二個月，褲子直接滑下來，每一條褲子都要改小，體態比20多歲當模特兒時身材還要好。

被問起王力宏、李靚蕾離婚風暴，已婚3年的她說沒太follow這新聞，「自己婚姻都快顧不好了，我們自己生活過好比較重要！每對夫妻有自己的問題。跟老公也沒討論過這新聞，我工作滿忙的！」被戲問作文程度好嗎？她則笑答：「我寫東西OK啦！我以前作文小老師耶！而且我老公很棒啊！」

至於維持夫妻感情秘訣？她說結婚時就跟老公講過，夫妻是要一起過生活，、一起分享重要時刻、大事發生時彼此都在，之前她發生被偷拍這種不好的事情，好險有老公陪在身邊，「那段時間婆婆剛好住院，我在家狀態也不好，他必須兩頭跑，但還是都會顧及兩邊的感受，沒有釋放一點負能量，事後回想覺得連我自己都做不到，那時候就覺得有他是滿重要的」，被問有沒有生小孩計畫，經紀人馬上說「不能懷孕」，因為有合約代言在身，她打算先去凍卵。