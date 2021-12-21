嘉義縣是全台最大烏魚養殖區，今年養殖面積達250公頃，產量逾600公噸，同時也是很重要的烏魚子製作及集散地，縣府舉辦烏魚子評鑑今年已邁入第12年，21日在永在食安大樓舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔，由保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5至7兩組冠軍、鑫溶實業股份有限公司獲得7兩以上組冠軍。

今年5至7兩共有8組參賽、7兩以上則有6組，由創意料理主廚吳文智、南仁湖育樂股份有限公司協理黃秋玉、黑皮海鮮餐廳主廚游志豪、樺榮海鮮餐廳主廚許華傑、大眾餐廳主廚鄭進丁擔任評審。

吳文智指出，今年的品質很好，成績差異不大，評比標準以口感、色澤、味道為主，吃起來軟硬適中最剛好，而色澤應該要呈現琥珀色，外觀則要上窄下寬（綁線部分為上方），製壓過程若處理不好導致兩邊大小不均，也會影響評分。

縣府農業處漁業科長張建成表示，今年產量約剩往年的3分之2，價格也隨之上揚，8兩重規格的濕烏魚子1斤從680元漲到900到950元左右，漲幅3成，雖原料已漲3成，但業者製成烏魚子後僅些微調整價格，以免民眾卻步不買單。

獲7兩以上組第一的鑫溶實業公司行銷專員王嘉微表示，今年產量很少，在老師傅手中盡力挑選出最好的烏魚子，今年記取去年經驗，把還能加強的部分跟製作的老師傅溝通，同時也考量氣候等因素，才能有這麼好的結果。

縣府指出，25日下午2點間在中央廣播電台民雄分台日式待所振興市集舉行頒獎典禮，當天上午9點到下午4點進行黃金烏魚子市集行銷，民眾可搶先選購今年剛出爐的優勝烏魚子，現場也準備烏魚料理品嘗、黃金烏魚紅包、年年有漁拓印體驗、樂團表演、氣球表演等活動。