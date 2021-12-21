繼2020年電力職人月曆、2021年超異想風月曆後，台電再推出2022年《電驛心傳》月曆，找來曾登上美國華爾街日報的插畫家廖國成，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，由超Q畫風的台電人領路，重新詮釋台電70餘年的電力文物資產，持續翻轉國營事業美學。

本次台電月曆視覺由曾參與2021總統府元旦升旗主視覺設計的大象設計操刀企劃，聯手插畫家廖國成，從台電70餘年電力文資中精挑細選出12個最貼近民眾生活的主題，以提供日常生活所需電力的台電人出發，採用45度角的半立體插畫風格，搭配不同年代的電力物件，引領民眾一同閱覽台灣電力演進脈絡。

其中1月份月曆，以全台首棟高度超過一百公尺的建築─台電總管理處大樓，與不同時期的台電代表建築跨時代同台，體現台電總處遷移的軌跡；2月描繪1950年代農村電氣化時期，台電人一步一腳印於田間建桿拉線的日常景致。8月以1965年從台北開始的線路地下化為起點，細數街道常見的變電箱背後的故事；11月份則帶領民眾回溯至早期收費員與帳單穿過大街小巷的昔日光景。

台電表示，本次月曆視覺除延伸至桌曆、年度記事本與賀卡等周邊小物，亦將應用於明年電費帳單信封設計。

2022台電月曆、桌曆採限量發行，於國家書店、五南文化廣場、momo、博客來等通路開放預購，各開放300份，定價皆為300元，預購享85折優惠。