桃園市某防疫旅館爆發群聚感染，市府擴大回溯，15、16日將旅館內房客全移至集中檢疫所，也通知3日後曾住過該旅館的民眾進行隔離，民眾生活步調大亂，氣到求償賠償金。衛生局回應，目前正研擬發放慰問金。

有女房客抱怨，她於4日入住該家防疫旅館，自費隔離14天，原預計19日離開，豈料爆發群聚感染，16日又被送至新北市集中檢疫所重新隔離14天，30日採檢陰性才能出關，直至現在無人聞問，認為被市府丟包。

另有民眾也對重新隔離14天感到不滿，寫市政信箱投訴，詳細列出精神損失、無法工作等多項賠償項目，開口向市府要求17萬元賠償金。

衛生局坦言，的確有民眾對於到集中檢疫所重新隔離的做法有所不滿，市府統計除了15日從旅館紅區撤出50名房客、16日從綠區撤出115名房客外，還有150人早已離開旅館。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心以3日作為基準點，估算14天潛伏期，假設民眾3日離開防疫旅館，加上14天潛伏期為17日，須至集中檢疫所待上1天，150名房客須再度到集中檢疫所隔離，不過每人居隔時間不一。

「集中檢疫所費用全由政府買單！」衛生局強調，集中檢疫所有專業人員協助關懷，中央流行疫情指揮中心仍在釐清感染源，賠償金還無法確認，不過市府已針對受影響的315人著手研議慰問金。