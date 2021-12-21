農委會21日舉行三年一度的「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，總統蔡英文再度親蒞頒獎，更顯肯定金牌農村競賽的價值。台灣金牌農村概念源自德國，現場除來自全國22縣市政府及第一、二屆得獎農村代表和評審委員外，特邀請德國在台協會處長許佑格與會，共襄盛舉。

農委會指出，這一屆計有784個農村參與競賽，歷經11個月緊鑼密鼓地遴選評比，最終共有23個農村脫穎而出，足為台灣農村之典範。總統也肯定中央與地方政府齊力合作和社區熱情參與，同時感謝辛苦的評審委員們，讓競賽圓滿達成。

農委會指出，由於第一屆得獎農村代表遠赴德國農村交流學習並締結姐妹村，21日許佑格蒞臨會場更具意義，期許疫情穩定後，第二屆金牌農村代表能安排國際參訪，延續第一屆的交流精神，持續台德農村自主互訪意願，讓台灣農村永續發展再躍國際。許處長對於臺德農村建立友好關係及互訪成果，也表示驚艷及感動，期待未來台德兩國農村繼續保持良好互動關係，共同推出屬於世界級的金牌農村。

農委會表示，這屆金牌農村競賽2020年9月起，各縣市政府即緊鑼密鼓進行縣市初賽，共42個社區晉級全國決賽。全國決賽由農委會邀集15位產官學研等熟悉農村發展兼具社會公信力人士組成評審小組，最後選出5金、5銀、9銅及4優等獎共23個得獎社區，農委會主委陳吉仲對於評審委員們排除萬難完成整個評審工作，表示敬意及謝意。

多數評審委員認為，這次競爭十分激烈，許多社區皆在伯仲之間，而榮登金牌寶座更是一時之選；得到銀牌、銅牌獎的社區也不容小覷；此外，獲優等獎社區雖與金、銀、銅獎擦身而過，但整個居民凝聚力及對在地的堅持與精神，足為其他農村所仿效。

其中金、銀、銅獎得獎單位分別可獲得50萬、30萬及20萬元獎金，特別是奪得金牌社區，農委會更加碼給予100萬元行銷補助，是高獎勵、高視野、高尊榮的國家級競賽。