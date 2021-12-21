大陸《檢察日報》21日報導，河南省委前常委、政法委書記甘榮坤涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對甘榮坤作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

中共中央12月初批准中央紀委國家監委，對甘榮坤嚴重違紀違法問題，先予以開除黨職、開除公職等「雙開」，再立案移送檢方偵辦。

中紀委國監委網站消息，經查，甘榮坤喪失理想信念，對中共不忠誠、不老實，參加迷信活動；無視中央八項規定精神，大肆收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請；在組織函詢時不如實說明問題；公權私用、以案謀錢，違規干預插手司法活動；追求低級趣味，長期沉迷賭博；肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務便利在工程承攬、企業經營、案件處理等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

據指出，甘榮坤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中共紀律處分條例》、大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予甘榮坤開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財務一併移送。