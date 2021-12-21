台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克大讚劉亮佐思想非常前衛有想法。（台北海大提供）

藝人劉亮佐除了戲約不斷，今年8月接下台北海洋科技大學演藝時尚事業管理系系主任一職，大量的指導課程，成了系上學生們最愛的老師；他上周還在台北海大為南強高工辦了一場研習營，毫無身段主動和同學們即興演出，並和同學大玩「隨放隨跳」，還派團隊幫忙拍下紀錄，讓參與的同學很感動，「我們知道劉亮佐主任是個知名演員，沒想到他這麼親切還願意個別指導」。

在同學們玩到最高潮時，劉亮佐切入講座主題，震撼道出「劇場從業人員有70％的人，達不到最低薪資，留下來的他們，都是靠夢想苦撐下去」、「當經濟壓力大到夢想不能維持，就可能會離開這條路」、「如這般努力也還只是90分，每天拼命去找尋那心中完美的100分」，他用經驗和學生說實話：「現在你們在同儕之間很會跳舞、唱歌、演戲，但根本不足以拿來跟世界打仗，你們要選擇走這條路『快樂就只有現在了』！」如他一樣花了30年一直在劇場努力，才能有現在的成績，到現在依然甘之如飴地追尋那到不了的滿分。

劉亮佐自擔任台北海大演藝系主任後，進行許多革命性的調整，甚至搶在各大學演藝、表演系前，將當前韓國、大陸最火紅的「音樂劇」直接導入課程，完全融合演藝系唱歌、跳舞、演戲的多元專長特質，不到幾個月，已讓系上學生和老師都充滿新氣象。他還把自己創辦至今已是第4屆的兩岸劇本創投平台「筋斗云創劇本創投平台」引進該校，讓學生早早開始學習500字編劇創作概念，非常受歡迎，連老師都喊＋1想旁聽。

此外，劉亮佐上周還將學校與老婆趙小僑「野宅說」料理包結合，合辦一場創意料理大賽，參賽科系除了餐飲管理系，竟然還有健康促進與銀髮保健系，連演藝系同學都組隊參加火力全開，創意無限非常成功。同學們表示，劉亮佐擔任主任後，學校氣氛更活潑、專業，尤其還讓《最佳利益2》等至少3個劇組到台北海大拍攝，同學們根本就像是在劇場練習，開心到上天了。

台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克大讚劉亮佐思想非常前衛有想法，「亮佐主任一來台北海大，馬上幫準畢業生造就很多實習機會，也常給老師和學生們創新的建議和開課程，我們收穫很大。」