王力宏與李靚蕾婚變引起的「蕾宏之戰」震驚各界，演藝圈今年震撼彈不斷，回顧今年以來已有四對名人離婚，除了王力宏以外，還有福原愛、大S和理科太太，網友好奇這四對中哪個男方最無辜？引起一陣熱烈討論，沒想到不少鄉民都一致選他，直呼「真的衰爆了」、「終於解脫」。

王力宏與李靚蕾的「熬夜大戲」告一段落，不過網路上各種相關討論不斷，一名網友今(21)日在《PTT》表示，今年總共有四對名人離婚，並列舉男方被爆出的罪狀如下：

1. 江宏傑 (from福原愛)

罪狀：雜誌報導江宏傑很摳門，不讓福原愛買喜歡的衣服，還會因為奇怪的小事情罵福原愛，例如福原愛去看牙醫，江宏傑就罵她「妳這個妓女」。

2. 汪小菲 (from大S)

罪狀：在今年6月間，汪小菲發文公開挑撥兩岸議題，令大S大為光火，一度火大到說要離婚，但當時並沒有離，最終兩人還是在11月宣布離婚。

3. 理科先生 (from理科太太)

罪狀：理科太太離婚的消息曝光後，媒體盛傳是因為理科先生假借疫情不方便從美國到台灣，對家庭沒有責任感，造成理科太太獨自一人在台灣照顧小孩，變成類似偽單親媽媽的狀況，乾脆真的變成單親。

4. 王力宏 (from李靚蕾)

罪狀：被李靚蕾指控婚前、婚後有無數砲友，疑似與女藝人有不尋常關係，把老婆當作生小孩的工具，自戀性人格加上性成癮。

網友好奇詢問，在這四對離婚名人中，哪一個男方是最無辜的？貼文一出引起熱議，結果不少網友都認為理科先生最無辜，紛紛回應「不會說中文怎麼來台灣生活」、「男方很明顯硬是被整個拉到螢幕前演」、「明顯是男生被搞」、「真的衰爆了」，還有人說「應該要恭喜他離婚吧…」；不過也有人不以為然，認為「似乎是男方想離，哪有無辜之說」。