四大公投落幕，前總統陳水扁今接受主持人黃光芹節目訪問時，談及公投對2022及2024的影響和新北市長侯友宜，阿扁表示，侯友宜2022連任一定沒問題，且會選得漂亮，侯不會不選新北，就跑去選2024，「國民黨嫌歸嫌、雜音歸雜音，還是需要他（侯）啦」。對此，PTT有不少網友表示，「阿扁寶刀未老」、「中肯」。

被問到有人說這次公投沒過，國民黨重創；陳水扁認為，不要說太快，沒有哪個黨永遠執政、或沒救，台灣政治現在來得快去得也快，兩年就一變了，2024還有時間，不要說太快誰現在就出局，政治像化學變化、千變萬化，不是數學。

他說，國民黨也是要鼓勵，問題那麼多，但是若國民黨支持度很低，哪能拿到這成績，四項公投國民黨也不過差了2到6％，藍綠對決，某角度國民黨也成長了，過程及差距藍綠拉近，這是政黨對決公投，國民黨可以用這樣安慰一下，何時拉到剩下這麼小差距。

至於侯友宜，他認為，很簡單，一定要先連任，且一定會選得很漂亮，他可大聲說，侯連任沒問題；但是直接選總統，應該沒人這樣做，「國民黨嫌歸嫌、雜音歸雜音，還是需要他（侯友宜）啦」。

相關資訊經轉傳至PTT論壇，也掀起八卦版網友討論。有網友留言表示「阿扁寶刀未老」、「有夠中肯」、「國民黨嫌東嫌西還不是要靠侯友宜」、「阿扁腦袋還是清楚的」、「侯是阿扁拉起來的 不意外」、「阿扁是選舉動物之稱，真不是浪得虛名」、「中肯」。