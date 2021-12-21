就算時空背景不同，人們希望一夜致富的夢想卻沒有改變，政府早期發行愛國獎券，目的是充裕國家財政，總共發行37年之久，有網友在臉書PO出愛國獎券，讓不少人想起小時候買獎券的回憶。

有網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，秀出民國73年「第一〇六六期愛國獎券中獎號碼單」，另外還有三張「慶祝國慶」的50元獎券，獎券看起來早已泛黃，讓原PO直言「聽說買過愛國獎券的都當阿公阿嬤了」。

網友分享泛黃的愛國獎券，引起一陣討論。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

貼文引起網友們討論，許多網友在下方留言「小時候常幫媽媽買」、「長輩有買過」，也有人表示曾經中過獎，還有人分享收藏已久的獎券，除了慶祝元旦、國慶的設計款，還保有初期發行的第3期和第5期獎券，讓不少人大開眼界。

也有網友加碼分享更早期的愛國獎券，樣式類似新臺幣。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

根據《財政部財政史料陳列室》記載，民國39年因愛國公債籌募不易，台灣省政府於當年4月11日起，委託臺灣銀行發售愛國獎券，獎券籌款作為建設與社會福利之用。最早期的愛國獎券，式樣相當簡單，採用紅色單色直式的設計，自28期開始，才陸續出現中華民國全圖、總統府、赤崁樓等等圖樣。

第1期愛國獎券發行時，每張定價是15元，由於定價過高，市場反應並不熱烈，政府於是調降定價為5元，最高獎金為新臺幣20萬元，當時足以在臺北市鬧區購置房屋一棟，吸引許多民眾購買。隨著經濟逐漸富裕，愛國獎券的售價逐步調升為10元、20元、50元、100元，最高獎金也自民國71年起，調為1,000萬元。民國76年年底政府建設財源已趨穩定，省主席邱創煥宣布暫停發行。79年1月，台灣省愛國獎券發行辦法正式廢止適用。