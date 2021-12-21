張娜拉（右）跨海接受台媒訪問，爸爸驚喜現身。（八大提供）

八大電視跨海直送平安卡、月老御守跟城隍爺御守給張娜拉。（八大提供）

張娜拉大讚鄭容和（左）是片場的開心果。（八大提供）

40歲韓國「童顏女神」張娜拉20日為主演韓劇《大發不動產》接受台媒視訊訪問，疫情前曾多次來台宣傳的她，表示自己很喜歡逛夜市，最難忘「跟臉一樣大的雞排」及饅頭，還不忘用中文喊「雞排好吃」，訪問近尾聲時，坐在一旁吃鳳梨酥的張爸爸也驚喜露面，父女倆難得同框，還不忘一起對鏡頭比愛心，張娜拉忍不住爆料「我爸爸會說漢語，我覺得我爸爸真可愛，他也知道自己很可愛」，互動相當逗趣。

張娜拉在劇中飾演大發不動產的社長兼驅魔師，戲外的她則是對鬼片又愛又怕，「我都會瞇著眼睛看，或是先上網扒雷文，看鬼會在哪出現，讓自己先有心理準備」，也搞笑說之後想演看看鬼，「我剛睡醒臉色很慘白，就看起來很像鬼，所以不用特殊化妝也很可以」。至於私下怕不怕鬼？她說，比起怕鬼，應該是更怕「嚇到的感覺」，有時甚至還會被突然響起的電話嚇到，並透露20多歲拍戲時，好像有發生靈異事件，但不確定是否是幻覺還是真的見鬼。

談起劇中搭檔「CNBLUE」主唱鄭容和，張娜拉先是大大比了個讚，接著說對方在現場是相當搞笑的開心果，「會不斷做聲音模仿，看到工作人員很累，就會逗大家笑，我常因為他NG」，也為鄭容和的顏值打100分，但演技只給了98分，笑喊因為自己的戲齡較長，在演戲方面是前輩。劇中，鄭容和會幫她暖手，現實中有無像這樣「暖暖包」般的對象？張娜拉透露：「我體溫沒下降這麼嚴重，所以應該不太需要，我反而比較想要外表冰冷、內心溫暖的那種男生。」

而過去她曾在訪問中提到40歲就要結婚，張娜拉大笑解釋：「我因為出道得比較早，之前想早點結婚，就一直亂說話。」一直說幾歲想要結婚，但期限到了就會再被追問，並表示現在真的沒有對象，「我要是可以結婚，一定會結的，也會向大家宣布好消息」。目前單身的她，也一點都不孤單，因為除了和家人同住外，家中還養了3隻貓和1隻狗，直呼「每天看著牠們屁股就很幸福了」。另外，八大電視台也貼心跨海送給她姻緣御守，張娜拉也立刻把御守收進胸前口袋，盼真命天子的到來。

出道20年，張娜拉始終如一的凍齡美貌和苗條身材令人稱羨，她除了分享保養秘招，透露自己很常去皮膚科及接受按摩，平常也會頻繁清洗，並謙虛說認真看的話，越到後面自己的皮膚狀態其實有越來越糟，還說近幾年真的胖了不少，年輕時很執著在體重數字上，但這幾年覺得能吃就是福，身體也會比較健康，不過沒到暴飲暴食的程度，覺得在家堆滿食物，就會有滿滿的幸福感。化妝品也是如此，她不像劇中會濃妝出門，而是在洗臉前畫，自己看完很滿意後再卸掉。

《大發不動產》將於27日晚間10點在八大綜合台播出。