有鑑於美國與全球各地的通膨程度升溫，聯準會上周也替原本的退場計畫加足馬力，不但擴大了原定縮減購債的規模、提前了預定結束購債的時間、更釋放出明年可能升息三次的風向。受此影響，亞洲各地股市上周也是漲跌互見，外資在亞股的資金動能也出現分歧的局面，然較特別的是，外資對菲律賓股市的買超竟高達16.12億美元，創下歷史新高紀錄。

根據統計，上周外資對亞洲股市的資金動能相當分歧，繼前周大買大陸股市76億美元之後，外資上周再買超大陸股市18.02億美元，使得大陸股市今年來累計的外資淨流入金額超過了650億美元，甚至還因此創下四年以來新高。另外，外資在上周持續買超韓國股市5.91億美元，但對台股卻賣超11.11億美元，可見外資在東北亞股市的資金動能相對分歧。

在東南亞股市部分，外資動態同樣分歧，上周外資對泰國股市買超2.55億美元，但對印尼股市卻是賣超1.48億美元；然較特別的是，菲律賓股市在上周竟吸引了高達16.12億美元的外資買超，不但創下了近年來的新高紀錄，也讓外資今年以來對菲律賓股市的買超金額，從前一周的16.20億美元的累計賣超大幅收斂到0.08億美元累計賣超。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，聯準會最近鷹派論調不斷升溫，代表美國的通膨仍在高峰，儘管市場預期明年的通膨可望較今年收斂，但也只是比當前的高峰略為下降而已；因此聯準會除了加快原本縮減購債的進度之外，市場也預期明年聯準會至少會升息三次。在當前歐洲因Omicron變種病毒再次啟動封城、且美國新增病例也開始上升的情況下，聯準會的鷹派訊息自然會給市場帶來不小震盪，並影響到亞洲股市。

不過，林雅慧指出，根據過往的歷史經驗，聯準會升息通常代表美國經濟持續回溫，或是美國的就業市場已達到充分就業狀態，因此只要聯準會升息的節奏相對溫和，對風險性資產來說反而是好事；所以現在的關鍵，就是要觀察美國經濟是否會受到變種病毒的影響而再次停擺，因此市場現在關注的焦點，又會從過去的通膨轉到聯準會對美國經濟的判斷上。

摩根資產管理表示，雖然通膨仍對當前各國政府的經濟與貨幣決策構成壓力，但亞洲各地的經濟增長動能，卻也在美、歐需求擴張的帶動下明顯加快。除了中國中央經濟工作會議報告釋放全面政策維穩的基調外，日本政府也在上個月釋出55.7兆日圓（4880億美元）的史上規模最大財政刺激方案。

而以最新出口數據來看，台灣11月的出口金額也創下415.8億美元的紀錄，不但連續17個月正成長，也創下了近十年來最長的成長周期。再者，南韓全年的出口也有望突破6400億美元，改寫2018年出口6049億美元的歷史新高。可見當前雖有通膨與變種病毒的侵擾，但亞洲經濟整體復甦的趨勢卻相對穩健，而在出口的帶動下，花旗亞洲經濟驚奇指數自11月起也開始出現明顯的觸底反彈，可見強勁的經濟增長，有助於支持亞洲企業的盈餘增長與股市表現。

林雅慧表示，亞洲股市明年將相對看好，除了基期因素之外，亞洲股市在價值面的優勢同樣也被市場注意，特別是MSCI中國股市的本益比相對美股本益比已折價近40％，所以儘管市場仍在消化部分的政策面變數，但對長期投資人來說，包含大陸股市在內的亞洲股市，其投資價值卻相對誘人，值得透過多元布局的方式長期參與。