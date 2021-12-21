來自馬來西亞的情歌天后梁靜茹，1999年在台灣出道後，有許多音樂作品都成為流行金曲，在華語歌壇繳出漂亮的成績單；現年43歲的梁靜茹一直有健身習慣，臉蛋和體態都保養得相當好，今（21）日冬至曬照祝福粉絲們，由上往下視角胸前事業線若隱若現，好身材藏不住。

梁靜茹本來6月要在高雄舉辦演唱會，因為疫情關係延期到明（2022）年2月，因為準備演唱會，她也更積極健身維持體態，不時都能看到她透過IG分享運動後滿臉通紅的照片；梁靜茹今日特地更新動態，分享一張穿著運動裝的美照祝福粉絲冬至快樂，「願我們在這寒盡暖溢的日子裡，健康平安，心靈富足」。

畫面中梁靜茹穿著一件藍色運動外套，裡面疑似只有穿著黑色運動內衣，由上往下的角度，胸前炸出深溝，事業線若隱若現，十分性感撩人；而臉蛋的狀況也顯得Q嫩，完全看不出已經43歲，狀態維持極佳，看得出為了演唱會嚴格管理體態。

歌迷們也被梁靜茹不科學的身材電暈，紛紛大讚，「流鼻血啦」、「看到妳嘴角微微揚起就覺得很幸福」、「等不及明年2月看演唱會了」、「靜茹恢復單身後真的一天比一天美」、「願一切平安、順利」。