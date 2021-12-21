前總統陳水扁的女婿趙建銘，2004年到2007年擔任台大骨科醫師期間，因涉台開案炒股及擔任生寶公司臍帶血廣告的商業代言，遭教育部移送懲戒。懲戒法院將他判決撤職並停用3年，可上訴，趙已不是公職醫師，3年內不能任公職。

趙建銘從2003年任衛生署台北醫院主治醫師，2004年至2007年任職台大醫院骨科部醫師、總醫師及主治醫師，是具有公務員身分之醫事人員，但他卻受邀到三井日本料理與當時台開董事長蘇德建等人吃飯，把台開利多內線消息告訴父親炒股。

另趙在2003年到2006年間擔任生寶公司臍帶血廣告的商業代言，並以其與生寶公司簽約之合照，提供該公司作為廣告印刷文宣及網路上宣傳使用，計受領代言費逾1400萬元，也遭教育部認定違反公務員不得兼任業務之規定，移送懲戒。

懲戒法庭第一審審理後認為，趙建銘當時除了是公務員外，也旦第一家庭成員，言行深受全民矚目，且智識程度及社經地位均高於一般社會大眾，卻未能謹守誠信，又違法兼任業務，嚴重損害機關及政府信譽，判決撤職併停止任用3年。