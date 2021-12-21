中新網21日報導，大陸《國務院關於2020年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》（《報告》）21日提請十三屆大陸全國人大常委會審議。報告介紹，審計查出問題的整改情況，指出屢審屢犯現象初步得到遏制，追責問責7700多人。

《報告》介紹，該《報告》反映的8949個問題中，要求立行立改、分階段整改、持續整改的問題分別有7194個、382個、1373個。截至2021年10月底，要求立行立改的問題有6821個(占95％)已整改到位，要求分階段整改的問題有318個(占83％)已完成整改，要求持續整改的問題均制定了措施和計畫。

《報告》指出，有關地方、部門和單位採取多種方式加強審計整改：中央財政收回結餘資金等32.88億元（人民幣，下同），中央部門和單位通過加強全口徑預算和資金資產管理等整改784.45億元，有關地方通過追繳或盤活資金、調整賬目等整改1681.45億元，有關央企通過調整賬目、清收不良資產等整改1512.68億元，有關金融機構通過清收貸款、調整貸款分類等整改1.32兆元；制定完善相關規章制度1435項，追責問責7700多人。

《報告》列舉了一些具體領域的整改情況。關於金融企業國有資產審計方面的問題，已整改1.31兆元，完善制度265項，處理處分4291人。

關於全國基本養老保險基金審計方面的問題，已整改37.61億元，完善制度48項，處理處分2人。

關於脫貧攻堅和鄉村振興相關政策及資金審計方面的問題，已整改530.64億元，完善制度235項，處理處分32人。

關於重大違紀違法問題線索的辦理情況，報告說，對審計移送的192起違紀違法問題線索，有關部門正在組織調查或立案查處。